I negazionisti del 'Movimento Roosevelt' organizzano una cena illegale contro la 'dittatura' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un gruppo appartenente ai Movimenti negaizonisti ha partecipato ad una cena illegale presso il ristorante l'Habituè di Roma, in via dei Gordiani. Dopodiché, si sono diretti a Campo de' Fiori per una ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un gruppo appartenente ai Movimenti negaizonisti ha partecipato ad unapresso il ristorante l'Habituè di Roma, in via dei Gordiani. Dopodiché, si sono diretti a Campo de' Fiori per una ...

matteorenzi : Noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non sui sussidi. A forza di assistenzialismo il debito pub… - RFinder12 : @ALICIAERAZO Questa storia finirà solo quando i vostri cervelli, lentissimi di comprendonio (unica cosa paralizzata… - Mafara72 : RT @FactaNews: Sta circolando uno screenshot di un presunto articolo del @MediasetTgcom24 dove è stata riportata una dichiarazione di @WRic… - FDallapiccola : @Carlo16859941 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Lei scrive: 'Ma avete ancora il coraggio di parlare, siete esseri in… - robertobraibant : @Giandom84354994 @redcatontheroof Non e’ diviso C’è un 2/3% di clinici Che per ragioni tra le più varie hanno opin… -