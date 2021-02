I lavoratori del gioco legale scendono in piazza “Siamo allo stremo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il gioco legale in Italia è ormai allo stremo: le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno portato ad una chiusura prolungata per oltre 220 giorni dei punti vendita di gioco legale su tutto il territorio nazionale”. Lo scrivono in una lettera al premier Mario Draghi tutti i lavoratori del comparto del gioco legale riuniti oggi a Roma e Milano – rispettivamente in piazza del Popolo e piazza Duomo – sotto la sigla di ATI gioco Lecito (Associazione Temporanea Imprese gioco Lecito).“Il comparto sta vivendo una situazione drammatica, che vede la chiusura prolungata di circa 15.000 punti vendita di commercianti regolari e regolati da Concessioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilin Italia è ormai: le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno portato ad una chiusura prolungata per oltre 220 giorni dei punti vendita disu tutto il territorio nazionale”. Lo scrivono in una lettera al premier Mario Draghi tutti idel comparto delriuniti oggi a Roma e Milano – rispettivamente indel Popolo eDuomo – sotto la sigla di ATILecito (Associazione Temporanea ImpreseLecito).“Il comparto sta vivendo una situazione drammatica, che vede la chiusura prolungata di circa 15.000 punti vendita di commercianti regolari e regolati da Concessioni ...

