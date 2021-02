Honda HR-V ibrido | le prime immagini del nuovo suv giapponese – FOTO

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Quelle che vedete sono legrafie della nuova generazione di HR-V, il suv compatto cheha svelato in anteprima mondiale. Oltre ad essere stato rivisto nello stile, con linee che ricordano quelle di un coupé, e ad offrire tanto spazio e comfort a bordo, l’ultimo modello della casapotrà contare anche sulla tecnologia ibrida a due motori e:HEV. Cofano lungo e ribassato, forme morbide, grande versatilità e la riproposizione dei famosi Sedili Magici regolabili nelle configurazioni “fold-flat” o “flip-up” (abbattuti o sollevati) a seconda delle esigenze di carico. Queste sono solo alcune delle caratteristiche e dotazioni delHR-V che sarà disponibile sui mercati europei a fine 2021, andando ad affiancare gli altri veicolidall’impronta green: in ...

Honda ha svelato, in anteprima mondiale, la nuova generazione del SUV compatto HR-V, per la prima volta disponibile con la potente tecnologia ibrida a due motori e:HEV ...