“Ho paura di morire”. La famosa cantante confessa in lacrime il suo dramma (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ho paura, non voglio mentire. Ho tanta paura di morire. Guardo i miei pronipoti e nipoti e penso a quanto mi piacerebbe vederli crescere. È difficile. Sono molto positiva, ma ci sono alcuni giorni in cui mi arrendo”. Un brutto momento per la famosa cantante, alla prese con la battaglia più dura contro un tumore. Il male è partito al seno ma ora le metastasi sono arrivate fino al fegato. Lei combatte, non molla, lotta sta facendo la chemioterapia e si reca in ospedale una volta ogni tre settimane contro un tumore che lascia poche speranze. La percentuale di sopravvivenza dei pazienti affetti da epatocarcinoma è molto bassa, a causa della grave compromissione dell’organo presente già al momento della diagnosi. Un cancro al seno che si è allargato fino al fegato. E ora, Linda Nolan, dice ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ho, non voglio mentire. Ho tantadi. Guardo i miei pronipoti e nipoti e penso a quanto mi piacerebbe vederli crescere. È difficile. Sono molto positiva, ma ci sono alcuni giorni in cui mi arrendo”. Un brutto momento per la, alla prese con la battaglia più dura contro un tumore. Il male è partito al seno ma ora le metastasi sono arrivate fino al fegato. Lei combatte, non molla, lotta sta facendo la chemioterapia e si reca in ospedale una volta ogni tre settimane contro un tumore che lascia poche speranze. La percentuale di sopravvivenza dei pazienti affetti da epatocarcinoma è molto bassa, a causa della grave compromissione dell’organo presente già al momento della diagnosi. Un cancro al seno che si è allargato fino al fegato. E ora, Linda Nolan, dice ...

RobertoDorini : Bastardi maledetti. In un Paese normale li avrebbero già arrestati. Da noi invece fanno morire Raffaele Cutolo in g… - sclerocomepochi : RT @Rosam23_: Tweet per Pepper, che ha sempre temuto che Tony potesse morire per Iron Man, e alla fine ha visto la sua paura più grande rea… - gedscho : @Giavas74 @AnnalisaChirico La follia è proibire la vita per paura di morire. Per favore, non prendetela sul personale, nemmeno io lo faccio. - domeenicaa : ansia da morire ho paura di non farcela ogni singolo giorno che bella la vita universitaria - Zbarskij : 10 Non è il nulla del giorno che piano sprofonda nel vuoto della notte Sono le menzogne Che ti rodono l'anima In a… -