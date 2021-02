Highlights e gol Dinamo Kiev-Club Brugge 1-1: Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Dinamo Kiev-Club Brugge 1-1, match dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Il primo round è terminato 1-1 con le reti di Buyalskyy (62?) e Mechele (67?). La gara di ritorno è in programma giovedì 24 febbraio con le due squadre a caccia del pass per il turno successivo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di1-1, match dell’andata dei sedicesimi di finale di. Il primo round è terminato 1-1 con le reti di Buyalskyy (62?) e Mechele (67?). La gara di ritorno è in programma giovedì 24 febbraio con le due squadre a caccia del pass per il turno successivo. SportFace.

SkyTG24 : Europa League: oggi in campo Milan, Roma e Napoli. Orari e probabili formazioni - infoitsport : HIGHLIGHTS E GOL Avellino-Foggia 4-0, Serie C 2020/2021 (VIDEO) - IagoAndrade14 : @Trentordici1 @lUltimoUomo @pisto_gol Tutti gli sport si stanno indirizzando sugli highlights Se gli mostri gol com… - BarattiniSergio : RT @CarrareseCalcio: ?? I gol di #Marilungo (quarto in campionato) e #Doumbia (1°) negli HIGHLIGHTS della vittoria in casa della #Pistoiese… - CarrareseCalcio : ?? I gol di #Marilungo (quarto in campionato) e #Doumbia (1°) negli HIGHLIGHTS della vittoria in casa della… -