Highlights e gol Braga-Roma 0-2: VIDEO Europa League sedicesimi di finale andata (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Roma espugna il campo del Braga vincendo 2-0 l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per i giallorossi a segno Edin Dzeko, al ritorno da titolare dopo gli screzi con l'allenatore Paulo Fonseca seguiti dalla pace. Il bosniaco ha sbloccato il match al quinto minuto con un tocco di destro su assist dalla sinistra di Leonardo Spinazzola. Nel finale chiude i conti Borja Mayoral su assist al bacio di Veretout. Rivedi i gol e tutte le migliori azioni della partita dei giallorossi. PAGELLE E VOTI CRISTANTE OUT PER INFORTUNIO: LE NEWS ANCHE IBANEZ CHIEDE IL CAMBIO IL GOL DEL 2-0 DI BORJA MAYORAL L'ESPULSIONE DI ESGAIO SportFace.

