Hauge: “Il primo giorno Ibra pensava fossi quello delle pizze. Haaland mi ha consigliato” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Intervistato da CBS Sport, il centrocampista del Milan, Jens Petter Hauge, ha commentato i suoi primi mesi in rossonero. Queste le sue parole: “La prima volta che sono entrato a San Siro mi sono guardato intorno ed ero molto contento. Pensavo che potesse essere un bel posto dove giocare. Quando i miei agenti mi chiamarono ero davvero emozionato. Mi sentivo pronto. Dovevo solo giocare un ultimo match con il Bodo e poi la trattativa sarebbe iniziata. Mi sentivo pronto per lasciare la Norvegia, volevo andare a giocare all’esterno e avere una nuova sfida”. Sulla stagione: “Stiamo facendo bene in campionato, ma ci sono ancora tanti punti in palio. Anche in Europa League abbiamo chance per andare avanti. Possiamo battere chiunque. Ovviamente ci sono tante grande squadre ancora in corsa, specialmente le inglesi che sono molto solide”. Sulla sua amicizia con ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Intervistato da CBS Sport, il centrocampista del Milan, Jens Petter, ha commentato i suoi primi mesi in rossonero. Queste le sue parole: “La prima volta che sono entrato a San Siro mi sono guardato intorno ed ero molto contento. Pensavo che potesse essere un bel posto dove giocare. Quando i miei agenti mi chiamarono ero davvero emozionato. Mi sentivo pronto. Dovevo solo giocare un ultimo match con il Bodo e poi la trattativa sarebbe iniziata. Mi sentivo pronto per lasciare la Norvegia, volevo andare a giocare all’esterno e avere una nuova sfida”. Sulla stagione: “Stiamo facendo bene in campionato, ma ci sono ancora tanti punti in palio. Anche in Europa League abbiamo chance per andare avanti. Possiamo battere chiunque. Ovviamente ci sono tante grande squadre ancora in corsa, specialmente le inglesi che sono molto solide”. Sulla sua amicizia con ...

NicholasD_Altea : #Hauge racconta il suo primo incontro con #Ibrahimovic ?? ?? ?? - MickOnsenta : @el_cholo2809 @Ma_Do_Sd Romangoli è il primo che deve saltare, Tomori Kalulu ed Hauge hanno tirato la carretta per… - pensier12542480 : @SempreMilanCom @MilanLiveIT Tomori per tutti i milanisti è già titolare, solo Pioli con la sua lentezza tattica st… - MrGiando : @RealMarco94 Io rimango della mia idea , ieri pioli doveva capire già a fine primo tempo che doveva cambiare regist… - pensier12542480 : @MilanNewsit La politica su Hauge è stata evidente, fallimento, ma non doveva dare una mano in campionato visto che… -