Hauge alla CBS: «Ho parlato ad Haaland del Milan» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Intervistato dalla CBS, Jens Petter Hauge ha parlato della propria esperienza al Milan, dell’amicizia con Haaland e di Ibra Intervistato dalla CBS, Jens Petter Hauge ha così parlato della gara che l’ha poi portato al Milan: «Ricordo i giorni prima della partita (Milan-Bodo/Glimt ndr), ero davvero concentrato e volevo fare bene perché so come funziona il calcio e una partita come questa può aprire le porte. Mi sono preparato bene e ricordo che la sera prima stavo parlando con il mio migliore amico e capitano della squadra di come il Milan sia un club così grande». Milan – «Giocare qui deve essere fantastico e abbiamo parlato di come giocano e dei giocatori che hanno e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Intervistato dCBS, Jens Petterhadella propria esperienza al, dell’amicizia cone di Ibra Intervistato dCBS, Jens Petterha cosìdella gara che l’ha poi portato al: «Ricordo i giorni prima della partita (-Bodo/Glimt ndr), ero davvero concentrato e volevo fare bene perché so come funziona il calcio e una partita come questa può aprire le porte. Mi sono preparato bene e ricordo che la sera prima stavo parlando con il mio migliore amico e capitano della squadra di come ilsia un club così grande».– «Giocare qui deve essere fantastico e abbiamodi come giocano e dei giocatori che hanno e ...

MilanWorldForum : Hauge sul Milan e su Haaland. Le dichiarazioni -) - NandoPiscopo1 : @_Simo95_ Kulu ha talento ma può giocare solo le partitelle contro le piccole in A, resto non é cosa sua fare il t… - freshboreale : @ildpaa Sto riflettendo alla mancanza di Hauge in EL - 51m0_ : RT @dragonerossoen1: Hauge è un colpo alla Kakà .... #Milan - Alex19Theo : @Yoshimitzu98 Se vuoi fare il pagliaccio fallo. Hai nominato mandzukic che è venuto da poco e non gioca, hauge che… -