Haaland trascina il Borussia Dortmund e ammette: “La tripletta di Mbappé una spinta in più per me”. E sul mercato… (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è lo zampino del solito Erling Haaland nel successo in trasferta del Borussia Dortmund contro il Siviglia nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande protagonista il bomber norvegese, autore di due reti, che ha di fatto ribaltato il vantaggio iniziale degli spagnoli. Ai microfoni della Uefa, il classe 2000 ha ammesso di aver avuto una spinta in più grazie a... Mbappé e alla sua prova magica contro il Barcellona nelle ore precedenti.Haaland e la motivazione in piùcaption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594" Haaland (Getty Images)/caption"È bello segnare, quando ho visto Mbappé fare una tripletta al Barcellona diciamo che mi ha dato motivazione maggiore. Devo dire grazie a lui", ha dichiarato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è lo zampino del solito Erlingnel successo in trasferta delcontro il Siviglia nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande protagonista il bomber norvegese, autore di due reti, che ha di fatto ribaltato il vantaggio iniziale degli spagnoli. Ai microfoni della Uefa, il classe 2000 ha ammesso di aver avuto unain più grazie a...e alla sua prova magica contro il Barcellona nelle ore precedenti.e la motivazione in piùcaption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"È bello segnare, quando ho vistofare unaal Barcellona diciamo che mi ha dato motivazione maggiore. Devo dire grazie a lui", ha dichiarato ...

ItaSportPress : Haaland trascina il Borussia Dortmund e ammette: 'La tripletta di Mbappé una spinta in più per me'. E sul mercato..… - andreafabris96 : Uno straordinario Erling Braut #Haaland ???? (autore di una doppietta) trascina il ??? #BorussiaDortmund ???? alla vitto… - laziopress : Champions League, ottavi d’andata: a Oporto Chiesa tiene in vita la Juve, Haaland trascina il Dortmund contro il Si… - TicinoGazzetta : Champions League: Chiesa tiene in vita la Juventus. Haaland trascina il Dortmund a Siviglia - sscalcionapoli1 : Haaland trascina il Dortmund a Siviglia: due gol e un assist del norvegese, finisce 2-3 #UCL #SivigliaDortmund -