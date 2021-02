“Ha il Covid”. Sanremo, alla fine è successo: il tampone positivo per uno dei big in gara. Una bruttissima notizia per Amadeus (Di giovedì 18 febbraio 2021) Brutta notizia per Amadeus: neanche il tempo di far arrivare tutti i cantanti a Sanremo che spunta già il primo positivo al Covid-19, si tratta di Moreno Conficconi degli Extraliscio. Conficconi, meglio noto come Moreno il Biondo dovrebbe essere in gara al Festival di Sanremo insieme alla sua band con Davide Toffolo dei Tre ragazzi allegri morti. Nel tardo di pomeriggio di oggi 17 febbraio, nel Green dell’Ariston, un locale fuori dal teatro che ospita la kermesse, sono stati effettuati dei tamponi antigenici ai vari cantanti che dovevano accedere al teatro Ariston per provare i rispettivi pezzi. Neanche a dirlo, l’accesso a Moreno Conficconi e gli Extraliscio è stato negato, ed è subito scattato il tracciamento delle persone che hanno avuto dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Bruttaper: neanche il tempo di far arrivare tutti i cantanti ache spunta già il primoal-19, si tratta di Moreno Conficconi degli Extraliscio. Conficconi, meglio noto come Moreno il Biondo dovrebbe essere inal Festival diinsiemesua band con Davide Toffolo dei Tre ragazzi allegri morti. Nel tardo di pomeriggio di oggi 17 febbraio, nel Green dell’Ariston, un locale fuori dal teatro che ospita la kermesse, sono stati effettuati dei tamponi antigenici ai vari cantanti che dovevano accedere al teatro Ariston per provare i rispettivi pezzi. Neanche a dirlo, l’accesso a Moreno Conficconi e gli Extraliscio è stato negato, ed è subito scattato il tracciamento delle persone che hanno avuto dei ...

