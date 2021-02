Guidonia | affidano figlioletto all’amico di famiglia | massacrato di botte a 5 anni

(Di giovedì 18 febbraio 2021)il bimbo di cinquea un amico. Lo ritrovano pieno di lividi e fratture. E’ quanto accaduto a, in provincia di Roma, dove i carabinieri hanno fermato un uomo di 25accusato di aver picchiato il figlio di una coppia di amici., baby-sitter violento: pugni in faccia a un bimbo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno portato in caserma i due amici della madre. Al vaglio in particolare la posizione dell’uomo, sospettato di aver colpito il piccolo provocandogli un trauma ...Ha picchiato il bambino di 5 anni che la madre gli aveva affidato provocandogli tumefazioni al volto e diverse ferite al corpo. Per questo i carabinieri della stazione di Settecamini, in accordo con..