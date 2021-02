Gruppo Cavauto - Arriva in Italia la Shelby GT-H

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilrende disponibile inlaGT-H, realizzata dallaAmerican sulla base della Mustang GT. I prezzi partono da 95.850 euro per la versione manuale e da 98.850 euro per quella equipaggiata con l'automatico a 10 marce. Per la variante Supercharged il listino balza poi a quota 144.500 euro e 147.500 euro, in base alla tipologia di trasmissione. Nero e Oro come l'originale GT-H del 1966. La livrea nero/oro di questa sportiva è un omaggio al modello originale GT-H, sviluppato nel 1966 attraverso la collaborazione tra la Ford e la Hertz. La vettura è dotata di cerchi di lega da 20", minigonne personalizzate e di un pacchetto aerodinamico specifico. Gli interni, impreziositi da una targhetta con il numero di telaio della factory, propongono sellerie di ...