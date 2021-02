Gregoretti | domani terza trasferta di Salvini a Catania | le tappe della vicenda Adnkronos 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) () - Al contrario, il Tribunale dei ministri, chiedendo invece il processo, sottolineò comefosse stato responsabile di aver "determinato consapevolmente l'illegittima privazionelibertà personale" dei migranti, "costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche" a bordo. I tre giudici per i reati ministeriali hanno inoltre sostenuto come "non vi fossero ragioni tecniche ostative all'autorizzazione allo sbarco", aggiungendo che "le persone soccorse potevano tempestivamente essere sbarcate e avviate all'hot spot di prima accoglienza per l'identificazione, salvo poi essere smistate secondo gli accordi eventualmente raggiunti a livello europeo". Accordi a livello Ue su cui insiste anche la difesa di, con concetti ribaditi nella memoria difensiva, in quello che sembra uno dei nodi ...