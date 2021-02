Grande Fratello Vip: scoppiano ancora scintille tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò e Dayane Mello stanno cavalcando le montagne russe delle emozioni da quando l’ex Adua Del Vesco ha cominciato a nutrire dei sentimenti per Andrea Zenga. La modella brasiliana si è sempre dimostrata scettica sulla relazione tra l’attrice ed il figlio di Walter Zenga e le sue frecciate ad Adua Del Vesco hanno spesso tradito una certa gelosia. Dopo essere giunte ad un apparente chiarimento, l’ascia di guerra è stata disseppellita in occasione del Tommaso Zorzi Late Night Show, segmento ricorrente del Grande Fratello Vip in cui Adua Del Vesco ed Andrea Zenga sono apparsi affiatati ed in sintonia. L’armonia di coppia è durata poco, perchè Dayane Mello non ha nascosto un certo fastidio nel vedere l’affiatamento dei due e si è così ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 febbraio 2021)stanno cavalcando le montagne russe delle emozioni da quando l’ex Adua Del Vesco ha cominciato a nutrire dei sentimenti per Andrea Zenga. La modella brasiliana si è sempre dimostrata scettica sulla relazione tra l’attrice ed il figlio di Walter Zenga e le sue frecciate ad Adua Del Vesco hanno spesso tradito una certa gelosia. Dopo essere giunte ad un apparente chiarimento, l’ascia di guerra è stata disseppellita in occasione del Tommaso Zorzi Late Night Show, segmento ricorrente delVip in cui Adua Del Vesco ed Andrea Zenga sono apparsi affiatati ed in sintonia. L’armonia di coppia è durata poco, perchènon ha nascosto un certo fastidio nel vedere l’affiatamento dei due e si è così ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - Sofiajeanne : L'ex portavoce @roccocasalino non ama che gli si ricordi la sua avventura al Grande Fratello. Ma in realtà il suo m… - marcellone8 : RT @Pinodemarco: A proposito, Ale Di Battista ci ricorda che al Senato della Repubblica italiana ieri è stata votata la fiducia al governo… -