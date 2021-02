Grande Fratello Vip, a rischio Orlando e Salemi ma il televoto si blocca: chiesto l’annullamento, cosa sta accadendo sui social (Di giovedì 18 febbraio 2021) È una vera rivolta quella che sta avvenendo sui social che chiedono a gran voce di annullare il corrente televoto attivo al Grande Fratello Vip che ha per oggetto la possibile eliminazione del reality di Stefania Orlando o di Giulia Salemi. Un vero polverone quello che si sta alzando sui social dove si chiede di annullarlo a fronte di un blocco a causa di un “problema tecnico” che lo starebbe tenendo fermo da oltre 17 ore. Grande Fratello Vip: il televoto bloccato da oltre 14 ore La prassi è tutta corretta: una volta raggiunto il sito del Grande Fratello Vip, recandosi sull’apposita parte del sito destinata al televoto appaiono regolarmente i ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) È una vera rivolta quella che sta avvenendo suiche chiedono a gran voce di annullare il correnteattivo alVip che ha per oggetto la possibile eliminazione del reality di Stefaniao di Giulia. Un vero polverone quello che si sta alzando suidove si chiede di annullarlo a fronte di un blocco a causa di un “problema tecnico” che lo starebbe tenendo fermo da oltre 17 ore.Vip: ilto da oltre 14 ore La prassi è tutta corretta: una volta raggiunto il sito delVip, recandosi sull’apposita parte del sito destinata alappaiono regolarmente i ...

