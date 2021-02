Granada | Rui Silva sfida il Napoli | «Abituati a giocare contro grandi squadre»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ruiha parlato del match di questa seraRui, portiere del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del match di Europa League di questa serail. «Ostacolo didimensioni, però in Liga siamoaltrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del. Sabato abbiamo affrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e abbiamo lottato bene. Unache ci è servita per prepararci per ciò che ci aspetta col, abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di poter competere». Leggi su Calcionews24.com

MondoNapoli : GDS - Rui Silva, portiere Granada: 'Siamo pronti ad affrontare il Napoli. Loro sono favoriti, ma noi non siamo da m… - infoitsport : Rui Silva, saracinesca del Granada: 'Napoli più forte, la nostra arma è l'umiltà' - ilnapolionline : Granada, Rui Silva: 'Napoli favorito, che ostacolo! Ma noi siamo abituati a saltarli' - - serieAnews_com : ???#RuiSilva non chiude la porta all'#Inter: 'La #SerieA mi piace' - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Gazzetta – Granada, Rui Silva: “Contro il Napoli sarà difficile, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Rui

Il portiereSilva ha parlato del match di questa sera- ...Silva, portiere del, ha rilasciato un'intervista a ' La Gazzetta dello Sport' sulla partita di Europa League contro il NapoliRui Silva, portiere del Granada, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del match di Europa League di questa sera contro il Napoli. «Ostacolo di grandi dimensioni, però in Liga siamo a ...Il Napoli vola in Spagna per sfidare il Granada nel primo round dei sedicesimi di Europa League. Rino Gattuso fa i conti con i numerosi e pesanti assenti e, anche i precedenti in terra spagnola, non f ...