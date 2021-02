Granada-Napoli | spagnoli avanti | gol di Herrera e Kenedy | è 2-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Inizio difficilissimo per il, sotto 2-0 in casa del. Gli uomini di Gattuso subiscono due gol in due minuti: prima segna Yangelal 19? con un colpo di testa su cui Di Lorenzo si fa sorprendere, poi al 21? la ripartenza divale il raddoppio pesantissimo in ottica qualificazione. Partita davvero in salita per il, chiamato a reagire subito. SportFace.