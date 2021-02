Granada – Napoli | le probabili formazioni del match

(Di giovedì 18 febbraio 2021)alle prese con le pesanti assenze di Lozano, Koulibaly e Manolas.che vuole dare una scossa ad un periodo di appannamentodi andata per i sedicesimi di finale di Europa League allo stadio de Los Carmenes ditra i padroni di casa e il. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di giovedì 18 febbraio 2021. QUI– Decisamente negativo il momento di forma degli spagnoli. Silva dovrebbe essere il portiere designato da mister Martinez, con il quintetto di difesa formato da Foulquier, Duarte, Sanchez, Vallejo e Neva. In attacco dovrebbe toccare al veterano Molina il compito di scardinare le difese del, supportato da Machis e Kenedy esterni di centrocampo. In mediana spazio ad Eteki e Montoro. QUI ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - DiMarzio : #UEL, #GranadaNapoli | Squadra decimata, Gattuso conterà su questi giovani calciatori - cn1926it : Repubblica – #Gattuso, critiche ingiuste: troppe assenze tra infortuni e #COVID19 - sscalcionapoli1 : Europa League: Granada-Napoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev #UEL #GranadaNapoli #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

Uno dei nomi accostati ai nerazzurri ha parlato del: ecco i dettagli L'Inter è attesa dall'... Il portiere delè, infatti, in scadenza di contratto, ma ha fatto vedere grandi cose nelle ...: conosciamo meglio l'avversario delGli azzurri sfideranno quella che, ad oggi, è l'ottava forza della Liga spagnola. Una squadra di talenti e giovani promesse, che per questo non ha ...Dopo la vittoria sulla Juventus, il Napoli cerca conferme anche in Europa: questa sera è in programma l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo del Granada. Ecco le probabili ...Rui Silva, portiere del Granada eurorivale del Napoli e obiettivo di mercato di tanti club fra cui Inter, Roma e Lazio, dato che è in scadenza a fine anno, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in ...