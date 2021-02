Governo | Zingaretti | ' Salvini? leader forte delle sue idee ma ora coerenza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "? E' unpoliticosue, che combatte come combattiamo tutti. Quello che ho detto ae vale anche per me: ora serve, non si può ricominciare con la battuta quotidiana per far vedere che c'è un'indentità. Abbiamo fatto un patto, si difende e si va avanti con il programma di governo". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a 'Oggi è un altro giorno' su rai1.