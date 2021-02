**Governo: Zingaretti, 'intergruppo? non accenderei troppi riflettori politici'** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "L'intergruppo? Nel lavoro parlamentare se c'è un coordinamento" è utile, "io non accenderei su questo troppi riflettori o casi politici". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Oggi è un altro giorno' su rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "L'? Nel lavoro parlamentare se c'è un coordinamento" è utile, "io nonsu questoo casi". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a 'Oggi è un altro giorno' su rai1.

