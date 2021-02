Governo: Renzi, 'crisi nata al buio ha portato molta luce in politica italiana' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ieri il Senato ha votato la fiducia a Mario Draghi, oggi toccherà alla Camera. Sintesi finale di una crisi che era nata al buio ma che ha portato molta luce nella politica italiana". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "A Palazzo Chigi abbiamo uno degli uomini italiani più stimati al mondo. La destra si è divisa e una parte dei sovranisti è divenuta europeista. I soldi del Recovery Plan sono in buone mani e il principio che Draghi ha espresso è sacrosanto: ogni spreco è un torto alle nuove generazioni. Il Movimento Cinque Stelle si divide e una parte dei 'duri e puri' sarà espulsa. L'Italia è più forte sui tavoli internazionali, nella presidenza del G20, in Europa. La maggioranza parlamentare è ampia e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ieri il Senato ha votato la fiducia a Mario Draghi, oggi toccherà alla Camera. Sintesi finale di unache eraalma che hanella". Lo scrive Matteonella enews. "A Palazzo Chigi abbiamo uno degli uomini italiani più stimati al mondo. La destra si è divisa e una parte dei sovranisti è divenuta europeista. I soldi del Recovery Plan sono in buone mani e il principio che Draghi ha espresso è sacrosanto: ogni spreco è un torto alle nuove generazioni. Il Movimento Cinque Stelle si divide e una parte dei 'duri e puri' sarà espulsa. L'Italia è più forte sui tavoli internazionali, nella presidenza del G20, in Europa. La maggioranza parlamentare è ampia e non ...

