Governo: oggi il voto alla Camera per Draghi. Covid, dilagano le varianti: nuove zone arancioni

Attesa per il voto di fiducia al Governo Draghi da parte della Camera dei deputati, oggi 18 febbraio. Al Senato il neo premier ha incassato 262 sì: oltre 100 in più rispetto alla soglia della maggioranza assoluta. Soltanto 40 i no, sebbene fra essi vi siano anche 15 senatori pentastellati. Nelle stesse ore in cui si vara il nuovo esecutivo in Italia cresce l'allarme per le varianti del Coronavirus. Aumentano i contagi. Da domenica prossima 21 febbraio buona parte delle regioni rischiano di passare da gialle ad arancioni.

Dibattito a Montecitorio

A Palazzo Madama, Mario Draghi ha ottenuto un plebiscito. Il presidente del Consiglio incaricato ha esortato i senatori a una "nuova ricostruzione come nel dopoguerra"

