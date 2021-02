Governo | Nencini | ' M5S-Pd-Leu è passato | ora creare rete liberal-socialista'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "IlDraghi può rappresentare un nuovo inizio anche del sistema politico italiano. Finita la seconda repubblica, si può finalmente puntare a due schieramenti di cultura europeista che si confrontino, uno riformista l'altro conservatore”. Lo ha detto in una nota il senatore del Psi, Riccardo. “L'alleanza tra grillini, Pd e Leu è la rappresentazione del, la fotografia di una maggioranza diche non c'è più. È necessariounatra tutte le forze di cultura laica,-democratica,che hanno sostenuto con convinzione la nascita delDraghi”, ha concluso.

Giorgetti e Patuanelli annuiscono quando il capo delnon chiede 'la rinuncia alle identità' ... c'è anche Riccardo, responsabile per una notte. Il Transatlantico svuotato non ...... Stefano Mugnai per Forza Italia, Riccardodel Psi (anche lui ha esperienze dipregresse). Si deciderà tutto nei prossimi giorni, ma non prima della fiducia che dovrà ottenere nei due ...Mario Draghi, diretta video del voto di fiducia alla Camera. Il leader della Lega, Salvini, scherza: “Peccato che tifi Roma...” ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il governo Draghi può rappresentare un nuovo inizio anche del sistema politico italiano. Finita la seconda repubblica, si può finalmente puntare a due schieramenti di cult ...