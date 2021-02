Governo | Meloni | ' su donne sinistra ipocrita'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma 18 feb. (Adnkronos) - "Da una parte c'è unaun po'sul ruolo delle, non ha mai dimostrato di voler affidare la guida di sè a delle. Credo poi che ci sia un errore delle, pensare che il ruolo te lo possano dare gli altri". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro. "Non è attenzione per le-ha poi aggiunto riferendosi ai ruoli affidati in Italia viva- se c'è un uomo che ti concede il posto, te lo devi guadagnare. Io sono stata aiutata da tantissime persone e da tantissimi uomini, ma me lo sono guadagnato".

Fdi non voterà la fiducia al governo Draghi, ma appoggerà le scelte dell'esecutivo che riterrà giuste. Lo ha detto Giorgia Meloni, parlando nell'Aula della Camera. 'La incalzeremo, signor presidente. Per esempio ad utilizzare il ...... come Corea del Nord' 'Se Fratelli d'Italia avesse scelto di stare al governo, l'Italia non avrebbe avuto un'opposizione, avvicinandosi alla Corea del Nord'. Lo ha detto Giorgia Meloni alla Camera, ...