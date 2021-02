Governo | Meloni | ' Con nostro sì l' Italia come la Corea del Nord'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Se Fratelli d'fosse entrata all'sarebbe stata protagonista di una duplice anomalia, l'unico paese Ue ad avere aluna persona non legittimata, direttamente o ...

'Se Fratelli d'Italia fosse entrata all'Italia sarebbe stata protagonista di una duplice anomalia, l'unico paese Ue ad avere aluna persona non legittimata, direttamente o indirettamente, dal voto popolare, noné l'unica democrazia senza una opposizione. Il che avrebbe avvicinato l'Italia più alla Corea del Nord che all'...Così la deputata e presidente di Fratelli d'Italia annunciando il voto contrario alla fiducia alDraghi, e citando 'L'opera da tre soldi' di Bertolt Brecht.ha ribadito: 'La nostra è ...REGGIO EMILIA. Il deputato reggiano Gianluca Vinci ha votato "no" a Draghi e ha lasciato la Lega per Fratelli d'Italia. Lo ha comunicato lo stesso Vinci sul suo profilo Facebook qualche minuto dopo la ...La Camera accorda la fiducia al governo Draghi con 535 voti a favore, 56 contrari e cinque astenuti. Nella replica del presidente del Consiglio Mario Draghi che oggi ha ascoltato il dibattito generale ...