Governo | Meloni cita Brecht | “Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati” Poi attacca Di Maio | Speranza e Arcuri

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Cideltutti gli. Potrei giustificare così la scelta di FdI che oggi voterà contro, ma non è così. E’ per un fatto di serietà, i cittadini devono diffidare dai partiti che non mantengono la parola data”. Le parole della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia alDraghi. Poi continua: “Presidente Draghi neanche la sua autorevolezza riesce a nascondere gli incapaci. Si guardi intorno e mi dica se, in cuor suo, pensa davvero che Luigi Disia il migliore ministro degli Esteri e se ritiene cheandasse confermato E ...

Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, in dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia aldi Mario Draghi.a Draghi: semestre bianco portera' dissidenti 'Oggi ...Giorgiaha poi evidenziato l'importanza di avere FdI all'opposizione: "C'è anche una grande questione politica che in troppi fanno finta di non vedere: se FdI fosse entrato nel, l'...La leader di Fratelli d'Italia è intervenuta alla Camera per ribadire il suo no a dare la fiducia al governo Draghi.Roma, 18 feb. (LaPresse) - "Se FdI avesse scelto di stare al Governo l'Italia non avrebbe avuto un'opposizione, avvicinandosi alla Corea del Nord". Lo dice la ...