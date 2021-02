Governo: Madia, 'bene Draghi, patto sul lavoro per evitare dramma sociale' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Questa crisi economica è già diventata una drammatica crisi sociale. Sentiamo l'urgenza e il dovere di tutelare chi non è stato tutelato e chi, anche se tutelato, vive nell'incertezza: lavoratori che non sanno se il blocco dei licenziamenti finirà e quando e imprenditori che non sanno come organizzarsi per ripartire. È necessario arrivare a un patto sociale tra sindacati datoriali e Governo per evitare, in modo condiviso, il dramma sociale”. Lo ha dichiarato la deputata dem Marianna Madia, responsabile nazionale Pd per l'Innovazione, nel corso dell'intervento per la fiducia alla Camera al Governo Draghi. “La transizione digitale ha bisogno di investimenti più robusti. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Questa crisi economica è già diventata unatica crisi. Sentiamo l'urgenza e il dovere di tutelare chi non è stato tutelato e chi, anche se tutelato, vive nell'incertezza: lavoratori che non sanno se il blocco dei licenziamenti finirà e quando e imprenditori che non sanno come organizzarsi per ripartire. È necessario arrivare a untra sindacati datoriali eper, in modo condiviso, il”. Lo ha dichiarato la deputata dem Marianna, responsabile nazionale Pd per l'Innovazione, nel corso dell'intervento per la fiducia alla Camera al. “La transizione digitale ha bisogno di investimenti più robusti. La ...

