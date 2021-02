Governo: Lannutti, 'faremo ricorso contro espulsione M5S' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non rilascio dichiarazioni, ma le dico con chiarezza che faremo ricorso". Così all'Adnkronos Elio Lannutti, tra i 15 senatori espulsi per il voto contrario al Governo Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non rilascio dichiarazioni, ma le dico con chiarezza che". Così all'Adnkronos Elio, tra i 15 senatori espulsi per il voto contrario alDraghi.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Lannutti Governo Draghi, la fiducia al Senato spacca il M5s. Chi ha votato no sarà espulso Si tratta di Laura Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, Matteo Mantero, Cataldo ... Tra l'altro, il voto sul nascente Governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale ...

Governo Draghi, 15 senatori M5S hanno detto no. Ecco chi sono Otto gli assenti e di questi 6 M5S Di: Redazione Sardegna Live - Foto Governo.it Il governo Draghi ha incassato una larga fiducia al Senato con 262 voti a favore. I voti contrari sono ... Elio Lannutti, ...

Governo Draghi, Lannutti (M5S): "Se lascio Movimento? Conclusioni alla fine" Adnkronos La Senatrice di Torre e Pompei espulsa dai Cinque Stelle Virginia La Mura espulsa dal Movimento Cinque Stelle. Dopo essere intervenuta in aula per dire no al Governo Draghi, La Senatrice sarà fuori dal Movimento insieme agli altri dissidenti. A confermarlo ...

