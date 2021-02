Governo, Giachetti: «Draghi lei è Totti, altro che Ronaldo», lui scoppia ride. Social scatenati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato la fiducia al Governo Draghi Tra i contrari 15 voti del M5S. Oggi è la volta della Camera dei deputati. Tra i primi ad intervenire il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che sul finale ha paragonato l’ex dirigente della Bce a Francesco Totti. Una battuta “da bar” che allude ovviamente alla fede calcistica del neo premier. leggi anche l’articolo —> Draghi ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. Salvini: «La mia una scelta scomoda» Draghi siede tra i ministri degli Esteri e dell’Interno, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, e tutti i nove posti al banco del Governo sono occupati da ministri. Ad intervenire intorno alle 9.15 il deputato di Iv Roberto Giachetti, che ha ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato la fiducia alTra i contrari 15 voti del M5S. Oggi è la volta della Camera dei deputati. Tra i primi ad intervenire il deputato di Italia Viva Roberto, che sul finale ha paragonato l’ex dirigente della Bce a Francesco. Una battuta “da bar” che allude ovviamente alla fede calcistica del neo premier. leggi anche l’articolo —>ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. Salvini: «La mia una scelta scomoda»siede tra i ministri degli Esteri e dell’Interno, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, e tutti i nove posti al banco delsono occupati da ministri. Ad intervenire intorno alle 9.15 il deputato di Iv Roberto, che ha ...

