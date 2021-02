Governo: Fratoianni, 'per Iv 'Draghi è nostro Mes', basta giocare a poker' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "'Draghi, sei tu il nostro Mes'. L'ha detto davvero ieri al Senato, Davide Faraone di Italia Viva. Dopo aver sfasciato un Governo, precipitato il Paese nella crisi e stravolto il sistema politico". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Una crisi finta - prosegue l'esponente della sinistra - su motivazioni pretestuose, utile solo a mandare via Conte e la vecchia maggioranza, per poter più agevolmente giocare nella stessa squadra con la destra. La smetteranno prima o poi - conclude Fratoianni - di giocare a poker con il futuro del Paese?”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "', sei tu ilMes'. L'ha detto davvero ieri al Senato, Davide Faraone di Italia Viva. Dopo aver sfasciato un, precipitato il Paese nella crisi e stravolto il sistema politico". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Una crisi finta - prosegue l'esponente della sinistra - su motivazioni pretestuose, utile solo a mandare via Conte e la vecchia maggioranza, per poter più agevolmentenella stessa squadra con la destra. La smetteranno prima o poi - conclude- dicon il futuro del Paese?”.

