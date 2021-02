Governo: Fornaro, 'questo è il tempo di governare, noi ci saremo con nostre idee' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Vogliamo dare il nostro contributo costruttivo e leale" per "ricostruire partendo dalle fondamenta della Costituzione". Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, annunciando la fiducia all'esecutivo guidato da Mario Draghi. "questo Governo -ha aggiunto- deve provare a ricostruire un tessuto sociale attraverso la ricerca della coesione sociale. Avremo di fronte mesi difficili, non sarà facile coniugare progetti, storie, culture, idee diverse. C'è un tempo per la propaganda e per governare, questo è il tempo di governare, per provare a dare risposte ai nostri cittadini. Noi -ha concluso Fornaro- ci saremo con le nostre convinzioni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Vogliamo dare il nostro contributo costruttivo e leale" per "ricostruire partendo dalle fondamenta della Costituzione". Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico, annunciando la fiducia all'esecutivo guidato da Mario Draghi. "-ha aggiunto- deve provare a ricostruire un tessuto sociale attraverso la ricerca della coesione sociale. Avremo di fronte mesi difficili, non sarà facile coniugare progetti, storie, culture,diverse. C'è unper la propaganda e perè ildi, per provare a dare risposte ai nostri cittadini. Noi -ha concluso- cicon leconvinzioni e ...

TV7Benevento : Governo: Fornaro, 'questo è il tempo di governare, noi ci saremo con nostre idee'... - angelo_fornaro : RT @Pinodemarco: @ettore_licheri Ma se si deve dare un SI ed essere guardinghi, se si deve sempre stare attenti che non ti freghino, se dev… - angelo_fornaro : RT @MarceVann: @gabelmanu @icaro_diretto @gladiatoremassi @dave_iron Ma questo si droga?.?????? Dopo sta porcata del Governo Draghi non so se… - angelo_fornaro : RT @LaFATAa5Stelle: Ma che senso ha votare la fiducia a un Governo dell'ammucchiata con la voce rotta dal pianto? Ci avete tradito... forse… - angelo_fornaro : RT @carlakak: Draghi in Senato: 'Proteggere tutte le attività sarebbe un errore' Così il #MacellaioDellaTroika ed il suo governo di immondi… -