Governo: fonti M5S, se espulso da gruppo Senato fuori anche da Movimento (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Se sei espulso dal gruppo parlamentare M5S allora sei fuori anche dal Movimento". Lo dicono all'Adnkronos i vertici del M5S, mentre si consuma una guerra interna dopo la decisione del capo politico Vito Crimi di espellere 5 Senatori per il no alla fiducia al Governo Draghi. Una precisazione che sembra diretta alla 'ribelle' Barbara Lezzi, che oggi incassando il cartellino rosso ha annunciato la sua candidatura alla governance a 5 del Movimento. Le fonti in questione mostrano un passaggio dello Statuto in vigore. "Per gli iscritti che siano membri dei gruppi parlamentari e/o consiliari - si legge - l'espulsione dal “Movimento 5 Stelle” disposta in conformità con le procedure del presente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Se seidalparlamentare M5S allora seidal". Lo dicono all'Adnkronos i vertici del M5S, mentre si consuma una guerra interna dopo la decisione del capo politico Vito Crimi di espellere 5ri per il no alla fiducia alDraghi. Una precisazione che sembra diretta alla 'ribelle' Barbara Lezzi, che oggi incassando il cartellino rosso ha annunciato la sua candidatura alla governance a 5 del. Lein questione mostrano un passaggio dello Statuto in vigore. "Per gli iscritti che siano membri dei gruppi parlamentari e/o consiliari - si legge - l'espulsione dal “5 Stelle” disposta in conformità con le procedure del presente ...

