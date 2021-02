Governo, figlia De Gasperi: "Nel 1945 Italia distrutta, no paragoni" (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Allora, nel 1945, in Italia eravamo di fronte a una distruzione assoluta di tutto ciò che c'era: avevamo perso tutto dopo la guerra. Oggi siamo in una situazione diversa". Lo ha detto all'Adnkronos Maria Romana De Gasperi, 97 anni, primogenita dello statista Alcide De Gasperi (1881-1954), presidente del Consiglio della ricostruzione post-bellica e dell'attuazione del Piano Marshal. Alla domanda se ritenga plausibile un paragone tra la ricostruzione del periodo 1946-51 e la fase attuale segnata dalla crisi sanitaria ed economica causate dal Covid, la figlia del fondatore della Democrazia Cristiana si limita ad osservare: "Chi ha visto l'Italia di allora considera la situazione di oggi ben diversa". Maria Romana De Gasperi precisa di essersi sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Allora, nel, ineravamo di fronte a una distruzione assoluta di tutto ciò che c'era: avevamo perso tutto dopo la guerra. Oggi siamo in una situazione diversa". Lo ha detto all'Adnkronos Maria Romana De, 97 anni, primogenita dello statista Alcide De(1881-1954), presidente del Consiglio della ricostruzione post-bellica e dell'attuazione del Piano Marshal. Alla domanda se ritenga plausibile un paragone tra la ricostruzione del periodo 1946-51 e la fase attuale segnata dalla crisi sanitaria ed economica causate dal Covid, ladel fondatore della Democrazia Cristiana si limita ad osservare: "Chi ha visto l'di allora considera la situazione di oggi ben diversa". Maria Romana Deprecisa di essersi sempre ...

