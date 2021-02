Governo Draghi un capolavoro di Renzi? Ignazi: «Tutt’altro. Ha riportato in auge Salvini» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Governo Draghi, l’editoriale di P. Ignazi su “Il Domani”. – Giovedì 18 febbraio 2021. «È stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò Machiavelli ha aiutato un po’. Questa è stata la mia strategia. Ho fatto tutto da solo, con il 3 per cento. È stata l’operazione più complessa di tutta la mia carriera politica». Così Matteo Renzi si è gongolato sul “New York Times” soddisfatto all’idea di aver “scalzato” il premier Conte, spianando la strada a Mario Draghi, incaricato dal Capo dello Stato Mattarella a formare un esecutivo di “alto profilo”. Compito di prestigio che l’ex dirigente ha accettato di buon grado: «Vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021), l’editoriale di P.su “Il Domani”. – Giovedì 18 febbraio 2021. «È stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò Machiavelli ha aiutato un po’. Questa è stata la mia strategia. Ho fatto tutto da solo, con il 3 per cento. È stata l’operazione più complessa di tutta la mia carriera politica». Così Matteosi è gongolato sul “New York Times” soddisfatto all’idea di aver “scalzato” il premier Conte, spianando la strada a Mario, incaricato dal Capo dello Stato Mattarella a formare un esecutivo di “alto profilo”. Compito di prestigio che l’ex dirigente ha accettato di buon grado: «Vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - PaoloIvanoCucce : RT @mariotoscana196: In qualità di iscritto a ITALIA VIVA, dopo l'insediamento ufficiale del nuovo governo DRAGHI, me lo posso togliere un… - StefaniSer : RT @fasulo_antonio: #Renzi il 17 Gennaio: 'Non voterò mai in governo che HA 80mila morti ma non prende il MES' Siccome il MES non è tra le… -