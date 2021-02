Governo Draghi, Rocco Casalino ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Giudizio tecnico sul discorso? Interessanti le facce dei ministri: sembrava un funerale” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Che Giudizio do da addetto ai lavori del discorso di Mario Draghi al Senato? Non sentivo quell’emozione che invece sentivo quando parlava Conte. Interessanti le facce dei ministri: sembrava un funerale. Certo, non è un momento molto allegro tra Covid e crisi economica, ma dobbiamo anche trasmettere speranza e positività”. Così il portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte Rocco Casalino ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito del discorso tenuto dall’ex presidente della Bce che ha ottenuto la fiducia in Senato con 262 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Chedo da addetto ai lavori deldi Marioal Senato? Non sentivo quell’emozione che invece sentivo quando parlava Conte.ledeiun. Certo, non è un momento molto allegro tra Covid e crisi economica, ma dobbiamo anche trasmettere speranza e positività”. Così il portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conteospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito deltenuto dall’ex presidente della Bce che ha ottenuto la fiducia in Senato con 262 ...

