Governo Draghi, M5S perde pezzi: si sfilano altri 32 grillini, via alla maxi-epurazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) La scissione M5S è praticamente un dato di fatto. Ieri 32 deputati (su 189) non hanno seguito le indicazioni del gruppo: 16 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 12 non hanno partecipato... Leggi su ilmattino

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - matteosalvinimi : Il mio intervento in #Senato per conto della Lega sulla fiducia al governo Draghi. Grazie per la vostra attenzione,… - luigibagnato : RT @JCostanzo_M5S: Ho votato no al voto di fiducia al governo Draghi! - ilpiratasonoio : Governo, Morra (M5s) esce commosso dal Senato: “Il no a Draghi non mi mette a mio agio. Pronto all’espulsione? Sì”… -