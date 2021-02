Governo, Draghi incassa la Fiducia anche alla Camera: 535 sì per il nuovo governo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo il voto di ieri al Senato, incassa la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L’Aula di Montecitorio ha conferito una larga maggioranza al nuovo esecutivo, con 535 sì, 5 astenuti e 56 contrari, su un totale di 629 deputati presenti. Solo il governo Monti ha superato questo numero di voti favorevoli, con 556 sì. All’opposizione rimane Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che ha oggi chiarito alla Camera la posizione del suo partito e ha accolto il passaggio di un ex deputato della Lega contrario alla Fiducia. La scissione del Movimento 5 Stelle Sono 16 i deputati del Movimento 5 Stelle, dopo i 10 che si sono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio Mario, dopo il voto di ieri al Senato,ladei Deputati. L’Aula di Montecitorio ha conferito una larga maggioranza alesecutivo, con 535 sì, 5 astenuti e 56 contrari, su un totale di 629 deputati presenti. Solo ilMonti ha superato questo numero di voti favorevoli, con 556 sì. All’opposizione rimane Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che ha oggi chiaritola posizione del suo partito e ha accolto il passaggio di un ex deputato della Lega contrario. La scissione del Movimento 5 Stelle Sono 16 i deputati del Movimento 5 Stelle, dopo i 10 che si sono ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - JunipersV : RT @Montecitorio: Voti favorevoli 535, contrari 56, astenuti 5. La Camera approva la mozione di #fiducia al #Governo presieduto da Mario #D… - donvitorap : RT @mvbrambilla: E ora voto la fiducia al governo Draghi. Buon lavoro a voi e a tutti noi?? -