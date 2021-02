Governo Draghi: il premier ottiene la fiducia al Senato, il risultato ufficiale del voto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri sera, con una votazione terminata quasi a mezzanotte, è arrivato il sì del Senato alla fiducia al Governo Draghi. Il risultato della votazione parla di 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. Il risultato non bissa quello di Mario Monti che nel 2011 ottenne la fiducia a palazzo Madama con 281 voti a favore. I voti del MoVimento 5 stelle Il risultato del voto parla chiaro, almeno per il MoVimento 5 stelle, dove sono 15 i sentori che votano ‘no’. A loro si aggiungono ovviamente i voti dell’unica forse di opposizione cioè quelli di Fdi, e anche qualche no dal gruppo Misto. Ai 5 stelle ora non resta che capire se la scissione interna è veramente sempre più vicina. Governo Draghi: il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri sera, con una votazione terminata quasi a mezzanotte, è arrivato il sì delallaal. Ildella votazione parla di 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. Ilnon bissa quello di Mario Monti che nel 2011 ottenne laa palazzo Madama con 281 voti a favore. I voti del MoVimento 5 stelle Ildelparla chiaro, almeno per il MoVimento 5 stelle, dove sono 15 i sentori che votano ‘no’. A loro si aggiungono ovviamente i voti dell’unica forse di opposizione cioè quelli di Fdi, e anche qualche no dal gruppo Misto. Ai 5 stelle ora non resta che capire se la scissione interna è veramente sempre più vicina.: il ...

