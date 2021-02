Governo Draghi: golden share nel governo, partiti in guerra. Salvini: «Al Senato Centrodestra è maggioranza. Superati Pd-M5S-Leu» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Quindici Senatori espulsi dal Moimento Cinque Stelle, ed ecco che Matteo Salkvini rivendica la maggioranza al Centrodestra di Palazzo Madama: 118 Senatori (Lega, Fi, Cambiamo) contro i 116 del Centrosinistra (Pd, M5S e Leu). Tutto questo pesa sul governo Draghi, che deve destreggiarsi non con una ma con più maggioranze. Ovviamente di orientamento diverso. E quei numeri vengono fati valere, da subito, nella partita per la nomina dei sottosegretari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Quindiciri espulsi dal Moimento Cinque Stelle, ed ecco che Matteo Salkvini rivendica laaldi Palazzo Madama: 118ri (Lega, Fi, Cambiamo) contro i 116 del Centrosinistra (Pd, M5S e Leu). Tutto questo pesa sul, che deve destreggiarsi non con una ma con più maggioranze. Ovviamente di orientamento diverso. E quei numeri vengono fati valere, da subito, nella partita per la nomina dei sottosegretari L'articolo proviene da Firenze Post.

