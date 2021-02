Governo Draghi: fiducia larghissima anche alla Camera. 536 sì e 56 no (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha fatto quasi il pieno anche alla Camera, il Governo di Mario Draghi. Ha ottenuto 536 sì contro 56 no. Solo 5 gli astenuti. E c'è anche chi non ha votato: due deputati risultavano in missione. In dodici non hanno risposto alla votazione. Draghi ha dunque la fiducia del Parlamento italiano, ma non supera la quota record del Governo Monti che nel 2011 a Montecitorio toccò la vetta storica dei 556 voti favorevoli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha fatto quasi il pieno, ildi Mario. Ha ottenuto 536 sì contro 56 no. Solo 5 gli astenuti. E c'èchi non ha votato: due deputati risultavano in missione. In dodici non hanno rispostovotazione.ha dunque ladel Parlamento italiano, ma non supera la quota record delMonti che nel 2011 a Montecitorio toccò la vetta storica dei 556 voti favorevoli L'articolo proviene da Firenze Post.

