Governo Draghi diretta, oggi alla Camera: 20 deputati M5S verso il No alla fiducia. Linea dura di Crimi, Salvini: «Nuovi arrivi in Lega» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato la fiducia al Governo guidato dal premier Mario Draghi. Tra i contrari, ci sono 15 voti del M5S. oggi anche alla Camera dei deputati si... Leggi su ilmattino (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato laalguidato dal premier Mario. Tra i contrari, ci sono 15 voti del M5S.anchedeisi...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Giusepp66890796 : RT @inaltoicuori_5S: - Ardito65330980A : RT @GiorgiaMeloni: Per la terza volta FDI all'opposizione della sinistra e del M5S: abbiamo preso un impegno e credo che l'Italia non si sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Piano vaccini, il governo accelera sarà coinvolta la Protezione Civile Obiettivo, 500mila somministrazioni al giorno. Arrivare insomma a quell'immunizzazione di massa definita da Draghi 'la prima sfida'. Si prevedono aree convertite a centri vaccinali: caserme, palazzetti, fiere. Ok dell'Agenzia italiana del Farmaco al vaccino di Astrazeneca a persone fino ai 65 anni

Draghi 8, Conte e Salvini 10, Renzi 6... Le pagelle di Gianfranco Rotondi DRAGHI: OTTO Al premier non si può dare un voto altissimo ,che sicuramente conquisterà nelle prove ... in un dispetto a distanza non impossibile a chi ha gestito il governo. Niente di tutto ciò: ha ...

Irpef, semplificazioni e lotta all’evasione: ecco la riforma fiscale del governo Draghi Il Sole 24 ORE Governo, Renzi: “Draghi è la sintesi di una crisi nata al buio, ma che porta luce” Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua Enews Sintesi finale di una crisi che era nata al buio ma che ha portato molta luce nella politica italiana“. Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi ...

Governo: Ancot condivide priorità annunciate da Draghi Roma, 18 feb. (Labitalia) - Giudizio positivo da parte dell'Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) per quanto riguarda il discorso di ...

