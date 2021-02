Governo Draghi, Di Battista: “C’è un’opposizione da costruire” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ci sono cose da dire. Scelte politiche da difendere. Domande a cui rispondere ed una sana e robusta opposizione da costruire”. Lo scrive su Instagram Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, dando appuntamento ai suoi fan per una diretta sulla piattaforma social a partire dalle 18. Di Battista nei giorni scorsi si è espresso contro il sostegno pentastellato al Governo di Mario Draghi. “Oppormi a questo Governo e dunque prendere le distanze dal Movimento che ha deciso di sostenerlo è stata per me una decisione naturale. Come naturale fu, nel 2013, candidarmi al Parlamento con il Movimento stesso”, ha spiegato ieri lo stesso Di Battista, sempre via social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ci sono cose da dire. Scelte politiche da difendere. Domande a cui rispondere ed una sana e robusta opposizione da”. Lo scrive su Instagram Alessandro Di, ex deputato del Movimento 5 Stelle, dando appuntamento ai suoi fan per una diretta sulla piattaforma social a partire dalle 18. Dinei giorni scorsi si è espresso contro il sostegno pentastellato aldi Mario. “Oppormi a questoe dunque prendere le distanze dal Movimento che ha deciso di sostenerlo è stata per me una decisione naturale. Come naturale fu, nel 2013, candidarmi al Parlamento con il Movimento stesso”, ha spiegato ieri lo stesso Di, sempre via social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - prestia_fabio : RT @Open_gol: I primi sei deputati del M5s escono allo scoperto e dicono chiaramente che voteranno contro il governo Draghi - infoitinterno : Draghi: 'Sguardo al futuro caratterizzerà azione governo' -