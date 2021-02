Governo Draghi: cosa cambia dopo la fiducia. Il M5s e gli altri partiti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Governo Draghi non supera il record del Governo Monti. La fiducia conferita ieri notte dal Senato al primo all'esecutivo non supera alcun primato. Il Governo più votato, all'atto del primo voto di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilnon supera il record delMonti. Laconferita ieri notte dal Senato al primo all'esecutivo non supera alcun primato. Ilpiù votato, all'atto del primo voto di ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - X12RED : RT @fattoquotidiano: M5s, il fronte del no a Draghi: “Espulsioni un nuovo errore”. Sarli: “Difficile sostenere un governo con Lega e Forza… - ginocalcinotto : RT @ErmannoKilgore: #Senato #Draghi #Fiducia i dissidenti del #M5S non vanno espulsi perché non hanno dato un giudizio su #Draghi, ma sull… -