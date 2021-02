Governo Draghi, 12 deputati M5S assenti a voto e 4 astenuti: chi sono (Di giovedì 18 febbraio 2021) sono 12 i deputati M5S che non hanno partecipato al voto di fiducia sul Governo di Mario Draghi. Quattro, invece, si sono astenuti. Non hanno partecipato alla votazione i pentastellati Corneli, Ehm, Menga, Romaniello, Spadoni (in quanto presidente dell’assemblea), Tucci, Di Lauro, Masi, Penna, Scutellà (per motivi di salute), Suriano, Zanichelli. Risultano in missione invece i deputati grillini Mammì e Vianello. Si sono astenuti Paxia, Villarosa, Raduzzi e Sodano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021)12 iM5S che non hanno partecipato aldi fiducia suldi Mario. Quattro, invece, si. Non hanno partecipato alla votazione i pentastellati Corneli, Ehm, Menga, Romaniello, Spadoni (in quanto presidente dell’assemblea), Tucci, Di Lauro, Masi, Penna, Scutellà (per motivi di salute), Suriano, Zanichelli. Risultano in missione invece igrillini Mammì e Vianello. SiPaxia, Villarosa, Raduzzi e Sodano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

