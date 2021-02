Governo | D' Incà | ' rimettersi subito al lavoro | M5s farà la sua parte' **

you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: M5s, D’Incà: “I dissidenti? Spero che stasera rivedano le posizioni e votino la fiducia al governo Draghi” https://t.c… - LaFATAa5Stelle : @aurora_pianese @xyxyxy163 @Poccio_1 @Mov5Stelle Anche x me ed è per questo che sono inca@@ata. Un Governo che è un… - pleopizzi : RT @fattoquotidiano: M5s, D’Incà: “I dissidenti? Spero che stasera rivedano le posizioni e votino la fiducia al governo Draghi” https://t.c… - erregi69 : M5s, D’Incà: “I dissidenti? Spero che stasera rivedano le posizioni e votino la fiducia al governo Draghi” -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Incà

... tra l'altro, è anche un'esponente del Sud in unmolto a trazione nordista. Fonti del ... tra i nomi per la casella dei rapporti con il parlamento, con il riconfermato ministro D'. In quel ...Ciò nonostante, i profili ufficiali del M5S inseriscono Cingolani nella squadra grillina delDraghi accanto a Di Maio, Patuanelli, D'e Dadone. Come se Cingolani fosse un attivista dai ...