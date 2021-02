Governo: Delrio, 'si apre stagione dei doveri per fase costituente' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Si apre una stagione dei doveri, verso noi stessi e il Paese, e di obblighi che abbiamo prima dei diritti. Come forze politiche abbiamo soprattutto il dovere di servire il Paese, cercare il bene comune prima di ogni altra cosa". Lo ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voto alla Camera. "Serve uno sforzo di progettualità e pensiero, seminare idee per il futuro", ha spiegato il capogruppo del Pd sottolineando: "E' una occasione storica, per i partiti e per la politica, di ridefinirci, cambiare trasformarsi, è una fase costituente". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Siunadei, verso noi stessi e il Paese, e di obblighi che abbiamo prima dei diritti. Come forze politiche abbiamo soprattutto il dovere di servire il Paese, cercare il bene comune prima di ogni altra cosa". Lo ha detto Grazianonelle dichiarazioni di voto alla Camera. "Serve uno sforzo di progettualità e pensiero, seminare idee per il futuro", ha spiegato il capogruppo del Pd sottolineando: "E' una occasione storica, per i partiti e per la politica, di ridefinirci, cambiare trasformarsi, è una".

graziano_delrio : Un discorso di alto livello dove si incontrano concretezza e visione. Sarà il governo della responsabilità, di chi… - concetta1915 : RT @lodamar7: Ma che credibilità può avere il @pdnetwork di @nzingaretti la cui fiducia al governo Draghi viene espressa per suo conto dai… - cardea_roberto : #ipocrisiaPD che pena sentire @graziano_delrio recitare bugie come la centralità del Parlamento con il governo Con… - lodamar7 : Ma che credibilità può avere il @pdnetwork di @nzingaretti la cui fiducia al governo Draghi viene espressa per suo… - Global16938439 : Delrio' diamo convintamente la piena fiducia al suo governo così come abbiamo fatto nel governo precedente, perché… -