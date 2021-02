Governo | da Brecht e Gandhi | le citazioni di Giorgia Meloni nella sua dichiarazione di voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Ha iniziato il suo intervento per ladialla Camera citando un celebre aforisma di Bertolt: "Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati". Poi, più avanti,, presidente di Fratelli d'Italia, ha fatto riferimento ad una frase del Mahatma: "Ascoltandola ieri -ha sottolineato rivolgendosi al presidente del Consiglio, Mario Draghi- mi è venuto in mente Ghandi: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Perchè ci sono cose condivisibili in quello che lei ha detto, il problema è come si conciliano con le sue scelte".