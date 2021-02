Governo: Cunial, 'vostro mondo finito non ci interessa' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il vostro mondo già finito non ci interessa". Così Sara Cunial, del Gruppo Misto, nella sua dichiarazione di voto alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ilgiànon ci". Così Sara, del Gruppo Misto, nella sua dichiarazione di voto alla Camera.

MuresuN : RT @jumbo_jambo51: Dopo #Sgarbi, la #Cunial, bufalara no vax. “Non ci interessano i vostri vaccini'... ma esattamente perché le dobbiamo pu… - arcanodavvero : RT @jumbo_jambo51: Dopo #Sgarbi, la #Cunial, bufalara no vax. “Non ci interessano i vostri vaccini'... ma esattamente perché le dobbiamo pu… - ilFrancoTirator : RT @jumbo_jambo51: Dopo #Sgarbi, la #Cunial, bufalara no vax. “Non ci interessano i vostri vaccini'... ma esattamente perché le dobbiamo pu… - jumbo_jambo51 : Dopo #Sgarbi, la #Cunial, bufalara no vax. “Non ci interessano i vostri vaccini'... ma esattamente perché le dobbia… - TV7Benevento : Governo: Cunial, 'vostro mondo finito non ci interessa'... -