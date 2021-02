Governo: Colletti (M5S), 'opposizione ferma e sincera' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "E' necessaria la presenza di un'opposizione, non c'è democrazia senza dissenso, faremo un'opposizione ferma, sincera, non sguaiata, basata sulla competenza". Lo ha annunciato il deputato del Movimento 5 stelle Andrea Colletti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "E' necessaria la presenza di un', non c'è democrazia senza dissenso, faremo un', non sguaiata, basata sulla competenza". Lo ha annunciato il deputato del Movimento 5 stelle Andrea

