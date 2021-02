(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb(Adnkronos) - Mario"è rimasto nel suo stile, molto, non studiato. Mi è piaciuto che ha toccato in modo molto importante il tema ambiente, che sarà 'il tema' dei prossimi anni. Se devo essere sincero, sto attento nell'uso delle parole, madi, almeno secondo me". E il suo linguaggio "sembra diretto a una platea medio-alta, direi quasi d'elite". Così Rocco, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.

La7tv : #dimartedi Rocco Casalino su Renzi e Salvini: 'Entrambi hanno fatto cadere un governo per ragioni di partito e non… - davidefaraone : Dopo la crisi di governo le ragioni di quella scissione si sono capite tutte. Noi adesso abbiamo il compito di aggr… - Linkiesta : Sarà anche un bullo, ma @matteorenzi ha salvato per la seconda volta l’Italia. Prima ha impedito al Salvini trumpi… - TV7Benevento : Governo: Casalino, 'comunicazione Draghi naturale ma manca di empatia'... - fanpage : Rocco Casalino pensa al futuro: 'Il flusso naturale sarebbe il Parlamento' -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Casalino

Il Fatto Quotidiano

Dopo Roccoa palazzo Chigi arriva Paola Ansuini , che curer la comunicazione "essenziale" di Mario ...con la stampa internazionale in occasione dei vertici dei Capi di Stato e didel G7,...L'era post -sarà segnata dallo stile istituzionale di Paola Ansuini, che con Mario Draghi ...dei rapporti con la stampa internazionale in occasione dei vertici dei Capi di Stato e di...Se devo essere sincero, sto attento nell'uso delle parole, ma manca di empatia, almeno secondo me". E il suo linguaggio "sembra diretto a una platea medio-alta, direi quasi d'elite". Così Rocco ...Dal Grande Fratello alla politica, passando per l’infanzia difficile e l’iscrizione al M5S: l’autobiografia di Rocco Casalino, ...